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البيت الأبيض: روسيا لديها الآن قوات تكفي لغزو أوكرانيا

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سي ان بي سي _ قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض اليوم الجمعة إن لدى روسيا الآن قوات تكفي لشن عملية عسكرية ضخمة ضد أوكرانيا وإن هجوما قد يبدأ في “أي يوم الآن”.

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وأضاف سوليفان، الذي كان يتحدث في إفادة بالبيت الأبيض، أن على أي أميركي ما زال موجودا في أوكرانيا مغادرتها في غضون ما بين 24 و 48 ساعة.

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وقال إن غزوا روسيا قد يبدأ بهجوم جوي يجعل المغادرة صعبة.

وقال سوليفان إن المخابرات الأمريكية تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يأمر بغزو قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وأن شن هجوم سريع على العاصمة الأوكرانية كييف أمر محتمل.

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وأدلى سوليفان بهذه التصريحات بعد أن أجرى الرئيس جو بايدن مكالمة عبر الفيديو مع زعماء عبر الأطلسي من غرفة العمليات بالبيت الأبيض وسعى إلى تحقيق وحدة الحلفاء في مواجهة الوضع المتدهور.

وقال سوليفان إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بوتين قد أصدر أمرا قاطعا ببدء الغزو.

وقال إنه يتوقع أن يسعى بايدن إلى الاتصال هاتفيا ببوتين قريبا بشأن الأزمة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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