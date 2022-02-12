صندوق النقد الدولي يواصل العمل مع لبنان بشأن برنامج إصلاح

وكالات _ قال صندوق النقد الدولي إنه سيظل “على اتصال وثيق” مع السلطات اللبنانية لمساعدة هذا البلد الذي يواجه أزمة على صياغة برنامج إصلاحي.

ويعيش لبنان حالة من الاضطراب منذ أواخر عام 2019 عندما انهار نظامه المالي تحت وطأة الديون العامة الضخمة، مما أدى إلى هبوط الليرة أكثر من 90% ووقوع غالبية السكان في براثن الفقر.

وفي ختام مباحثات استمرت أكثر من أسبوعين عبر الإنترنت مع المسؤولين قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الجمعة إن لبنان يواجه أزمة “غير مسبوقة ومعقدة” تتطلب برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل.

وأضاف أن “الفريق سيظل على اتصال وثيق والمناقشات مستمرة لمساعدة السلطات (اللبنانية)”.