تسوية مشكلة وقف شحنات برتقال مصرية إلى السوق الروسية

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أعلن السفير نزيه النجاري، سفير مصر في روسيا، عن نجاح جهود السفارة والمكتب التجاري التابع لها اليوم في تسوية مشكلة نفاذ صادرات البرتقال المصرية إلى السوق الروسية.
وتتابع السفارة الآن مع السلطات الروسية المعنية والشركات المصرية ومجالس التصدير عملية الإفراج عن الشحنات الموجودة في المواني والتي كانت في انتظار دخول الأراضي الروسية.
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