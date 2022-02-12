/678894/عبد-الخالق-عيادمصر-لا-تعوم-فوق-بحيرة-من-البترول-والغاز-ويجب-الحفاظ-على-حقوق-الأجيال-القادمة
قال المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لا تعوم فوق فوق بحيرة من البترول والغاز، موضحا أن يوجد غاز وبترول تحت الأرض في خزانات صخرية.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج كلام في السياسة المذاع على فضائية اكسترا نيوز، مضيفا الدولة المصرية ليست دولة نفطية، وبالتالي يجب العمل على الاستهلاك الجيد للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة.
عبد الخالق عياد:مصر لا تعوم فوق بحيرة من البترول والغاز.. ويجب الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة
ونوه ان وظيفة لجنة التسعير هي إعادة تقييم تكلفة ما نستورد من احتياجاتنا من البنزين. لافتا:"أزمة أسعار البنزين ليست مستحدثة، ولكنها أزمة على مدار عقود طويلة".
ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من 254 مادة من القانون، علي أن يبدأ بالباب الخاص بالعقوبات والضبطية القضائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الخالق عياد:مصر لا تعوم فوق بحيرة من البترول والغاز.. ويجب الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.