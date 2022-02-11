الاقتصاد البريطاني يتعافى من الجائحة وينمو 7.5% في 2021

سي ان بي سي _ كشفت الأرقام الرسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 7.5% في عام 2021، منتعشاً من هبوطه التاريخي بنسبة 9.4% في عام 2020 عندما أدت قيود كورونا لتقييد النشاط الاقتصادي.

وعلى أساس ربع سنوي، تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة قد ارتفع بنسبة 1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية اليوم الجمعة ان ذلك يأتي بعد زيادة بنسبة 1% معدلة بالخفض في الربع السابق.