النفط يستقر وسط احتمالات رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة

_ استقرت أسعار النفط يوم الخميس بينما تدرس الأسواق تأثير احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل حاد وغير متوقع على زيادة الطلب على الطاقة.

وبعد أن ارتفعت بأكثر من واحد في المئة في التعاملات المبكرة، اكتفت العقود الآجلة لخام برنت بالصعود 14 سنتا عند التسوية أو 0.15 في المئة لتبلغ 91.41 دولار للبرميل.

أما العقود الآجلة للخام الأمريكي فقد صعدت 22 سنتا أو 0.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 89.88 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت في وقت سابق من اليوم بواقع دولارين.

وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.