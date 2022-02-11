أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط في 2022

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العربية نت _ قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، اليوم الخميس، إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب العالمي على النفط في 2022 فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا من جائحة كوفيد-19 واستفادة قطاعات منها السياحة من ذلك.
وفي تقريرها الشهر ذكرت أوبك أنها تتوقع زيادة الطلب على النفط 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام مبقية على توقعاتها في الشهر الماضي.
وارتفع إنتاج أوبك بواقع 64 ألف برميل يومياً في يناير الماضي، إلى 27.98 مليون برميل يومياً، ما يقل عن الزيادة المقررة بموجب اتفاق “أوبك+”.
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