الاقتصاد السعودي ينمو 6.8% في الربع الأخير من 2021

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العربية نت _ أظهرت تقديرات سريعة للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً إيجابياً بنسبة 6.8% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من 2020.
وأرجعت الهيئة النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 10.8% بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً قدره 2.4%.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021، معدل نمو قدره 3.3% مقارنة بالانخفاض الذي شهده عام 2020 البالغ 4.1%.
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