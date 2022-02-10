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ماكرو جروب تستهدف زيادة صادراتها بنسبة 5% خلال 2022

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إسلام فضل _ قال هشام وصفي المدير التنفيذي لمجموعة ماكرو جروب لصناعة مستحضرات التجميل، إن الشركة تستهدف زيادة حجم صادرتها خلال العام الجاري بنسبة 5% من مبيعاتها.

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وأضاف وصفي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن حجم صادرات الشركة تراجع خلال عام 2020-2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تراجع بنسبة 3%، مقارنة بصادرات 5% خلال عام 2019.

وذكر أن الشركة تستهدف الدخول في أسواق جديدة خلال العام الجاري في دول إفريقيا والخليج، مشيرًا إلي أن ماكرو جروب تصدر لحوالي 12 دولة حاليًا.

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وأشار إلي أن 80% من خامات الشركة يتم شرائها من السوق المحلية، و20% يتم استيرادها من الخارج.

ولفت إلي أن الشركة تمتلك 10 خطوط إنتاج تستوعب الإنتاج لمدة 5 سنوات قادمة، مؤكدًا أن الشركة لاتخطط لزيادة الخطوط الفترة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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