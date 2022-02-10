ماكرو جروب تستهدف زيادة صادراتها بنسبة 5% خلال 2022

إسلام فضل _ قال هشام وصفي المدير التنفيذي لمجموعة ماكرو جروب لصناعة مستحضرات التجميل، إن الشركة تستهدف زيادة حجم صادرتها خلال العام الجاري بنسبة 5% من مبيعاتها.

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وأضاف وصفي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن حجم صادرات الشركة تراجع خلال عام 2020-2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تراجع بنسبة 3%، مقارنة بصادرات 5% خلال عام 2019.

وذكر أن الشركة تستهدف الدخول في أسواق جديدة خلال العام الجاري في دول إفريقيا والخليج، مشيرًا إلي أن ماكرو جروب تصدر لحوالي 12 دولة حاليًا.

وأشار إلي أن 80% من خامات الشركة يتم شرائها من السوق المحلية، و20% يتم استيرادها من الخارج.

ولفت إلي أن الشركة تمتلك 10 خطوط إنتاج تستوعب الإنتاج لمدة 5 سنوات قادمة، مؤكدًا أن الشركة لاتخطط لزيادة الخطوط الفترة المقبلة.