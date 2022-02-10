مصر.. توقعات رسمية بارتفاع صادرات الغاز الطبيعي

قال وزير النفط المصري، طارق الملا، الخميس، إنه من المتوقع أن ترتفع صادرات بلاده من الغاز الطبيعي والمسال، إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي.
ونقلت وزارة البترول المصرية في بيان، عن طارق الملا قوله، إن "خريطة الإنتاج تخطط لإضافة 450 مليون قدم مكعب غاز و17.2 ألف برميل متكثفات، خلال العام المالي المقبل"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتابع أن إجمالي استثمارات البحث والتنمية والإنتاج في قطاع الغاز في مصر، سيتجاوز 1.6 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل.
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