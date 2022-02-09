البنك الدولي: القطاعات المصرية المختلفة تمكنت من تخطي…

إسلام سالم _ ذكر تقرير المرصد الاقتصادي، أن الاقتصاد بشكل عام في مصر شهد نموا، وتمكنت القطاعات المختلفة من تخطي الانكماش العالمي بعد انتشار جائحة كورونا.

ولفت إلى أن تأثير جائحة كورونا وتبعاتها على معيشة الأشخاص تنخفض في مصر، كما تنخفض معدلات البطالة مقارنة بفترة ما قبل انتشار الجائحة، ورغم تعافي معدلات توظيف المرأه بعض الشئ مقارنة بقبل الجائحة.

وأوضح أن احتياطات النقد الأجنبي ظلت في مستوى جيد، بفضل تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات في المحافظ المالية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي ساهمت في زيادة الاحتياطات، إلا أن هناك انخفاض في مشتريات الأجانب للأوراق المالية الثابتة.

وأوضح أن هذا الزخم في النمو يجب أن يواكبه اصلاحات هيكلية لإتاحة الفرص للاستثمار وتوفير فرص عمل، منوها أن مصر مستمرة في تقليل نسبة العجز في الموازنة، إلا أن الحيز المتاح في المالية العامة لا يزال مقيدا بأعباء الفائدة وانخفاض معدلات تعبئة الإيرادات عن إمكاناتها المحتملة.