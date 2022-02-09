الولايات المتحدة تجري محادثات مع الدول المنتجة للنفط لزيادة…

– ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع كل من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، قائلة إن جميع الخيارات مطروحة لتحقيق ذلك.

وأضافت ساكي للصحفيين “نتحدث عن زيادات مقترحة في الإنتاج مع الدول المنتجة للنفط. ونتحدث مع الدول المستهلكة عن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني عن خطط لسحب 50 مليون برميل من النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي للمساعدة في خفض الأسعار، لكنها الآن قريبة من أعلى مستوياتها في سبع سنوات.

وردا على سؤال عن احتمال سحب المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى، قالت ساكي “كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة”.

وأضافت “ينبغي ألا يكبح أحد الإمدادات على حساب المستهلك الأمريكي، خاصة وأن التعافي من الجائحة مستمر ومنتجي النفط حول العالم لديهم القدرة على الإنتاج بمستويات تتناسب مع الطلب وتقلل من الأسعار المرتفعة”.