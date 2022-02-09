مؤشر مديري المشتريات في دبي يتراجع لأول مرة منذ 4 أشهر ويهبط…

سي ان بي سي _ تراجع مؤشر مديري المشتريات بإمارة دبي التابع لشركة IHS Markit لأول مرة في 4 أشهر، إذ هبط إلى 52.6 نقطة في شهر يناير من 55.3 في شهر ديسمبر 2021.

وسجل المؤشر قراءة فوق المستوى المحايد للشهر الرابع عشر على التوالي.

وعزت الشركة هذا التراجع إلى تفشي متحور أوميكرون.

وارتفعت الطلبيات الجديدة بشكل متواضع بعد النمو الحاد الذي شهدته في ديسمبر الماضي، كما أظهرت بيانات المؤشر تراجع مستوى ثقة الشركات إلى أدنى مستوى في 8 أشهر.

يأتي ذلك في ظل تحديات سلاسل التوريد إضافة إلى معدلات التضخم.