النفط ينهي تعاملات الثلاثاء متراجعا 2% من أعلى مستوى في 7…

وكالات – تراجعت أسعار النفط بنحو 2% يوم الثلاثاء مع قلق المستثمرين من توصل المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة صادرات الخام من طهران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك

وربما يسمح الاتفاق بضخ ما يزيد على مليون برميل يوميا من النفط الإيراني أي ما يزيد على واحد بالمئة من الإمدادات العالمية.

وجرى استئناف المحادثات في فيينا يوم الثلاثاء.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.91 دولار بما يعادل 2.1% إلى 90.78 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 1.96 دولار أو 2.1% إلى 89.36 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفع خام برنت يوم الاثنين إلى 94 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

ويوم الجمعة، بلغ سعر خام تكساس الوسيط 93.17 دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014.

ويحصل الخامان على دعم هذا العام من ارتفاع الطلب العالمي والتوتر المحيط بروسيا وأوكرانيا وتعطل الإمدادات في بلدان مثل ليبيا وتراجع بطيء عن تخفيضات إنتاج قياسية من جانب أوبك ومنتجين آخرين.

وتعرض النفط لضغوط كذلك من احتمال ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ويقدر محللون أن المخزونات زادت بمقدار 700 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من فبراير.