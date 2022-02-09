/678339/تأجيل-مناقشة-أزمة-نقابة-المهن-الرياضية-والعقوبات-الجديدة-بقانون-الغاز-الطبيعى-فى-لجان-البرلمان

قررت عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء تأجيل انعقاد اجتماعاتها المقرر لها عقب انتهاء الجلسة العامة، والمنتظر أن تتضمن مناقشات الإيجار القديم غير السكنى، وإنشاء المجلس الصحى المصرى.

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اللجان التى قررت إلغاء الإجتماعات هى كل من لجنة الشئون الإقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، حيث كان من المقرر أن تشهد المناقشات استكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

تأجيل مناقشة أزمة نقابة المهن الرياضية والعقوبات الجديدة بقانون الغاز الطبيعى فى لجان البرلمان

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قررت أيضا تأجيل إجتماعها حيث كان من المقرر مناقشة عدد من طلبات الإحاطة مقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن منح ترخيص مزاولة المهنة بنقابة المهن الرياضية لغير المتخصصين، والنائبة آية مدني، بشأن تولى نقيب المهن الرياضية بمنصبه بالمخالفة للقانون، والنائب خالد بدوي، بشأن المخالفات المالية والإدارية بنقابة المهن الرياضية والنائبة نشوى الشريف، بشأن تولى نقيب المهن الرياضية لمنصبه بالمخالفة القانون، والنائب عمرو درويش، بشأن الغياب التام لنقابة المهن الرياضية في دعم الرياضيين بمحافظة القليوبية، والنائب محمود بدر، بشأن عدم قيام نقابة المهن الرياضية بالدور المخول لها طبقاً للقانون 3 لسنة 1978، والنائب محمد إسماعيل، بشأن غياب دور نقابة المهن الرياضية في تحقيق أهداف إنشاءها والنائبة دعاء عريبي، بشأن غياب دور نقابة المهن الرياضية في دعم الرياضيين والأنشطة الرياضية.

تأجيل مناقشة أزمة نقابة المهن الرياضية والعقوبات الجديدة بقانون الغاز الطبيعى فى لجان البرلمان

أيضا لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب قررت إلغاء الإجتماع الخاص بها والذى كان متضمن مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، فيما تواصل لجنة الخطة والموازنة مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.