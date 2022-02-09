تحديث أسعار أرامكو Aramco المشتقات البترولية لشهر فبراير 2022 (بنزين – سولار – مازوت)

تحديث أسعار أرامكو Aramco المشتقات البترولية في المملكة العربية السعودية في شهر فبراير 2022 والتي يتابعها ملايين المواطنين والمقيمين بالمملكة للتعرف على التعريفة الجديدة للمحروقات والتي يترتب عليها العديد من الأشياء، وتقوم الشركة العملاقة في إنتاج البترول والمشتقات مثل البنزين والجازولين والمازوت والديزل والكيروسين والبترول المسال بالإعلان شهريا عن التحديثات الجديدة في أسعار المحروقات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي على أن يبدأ التطبيق الفعلي داخل كافة محطات الوقود باليوم التالي، في اليوم الحادي عشر من الشهر الميلادي.

تعتبر المملكة العربية السعودية من اكبر الدول النفطية المنتجة للنفط في العالم العربي حيث تتصدر قائمة الإنتاج اليومي للبترول بما يتحكم بالسعر العالمي للبترول، وتشارك المملكة العديد من الدول العربية والأجنبية في إنتاج البترول بنسب متباينة، ويتحكم في السعر في المملكة السعر العالمي للنفط حسب البورصات العالمية والتي يتحكم فيها أيضا كمية الإنتاج وارتفاع الطلب والمعروض من السلعة وكذلك التوترات السياسية والحروب بما يدفع بسعر البترول صعودا أو هبوطا، وقد ارتفعت الأسعار من قبل لمستويات قياسية عند حرب الخليج بينما تراجع سعر البرميل لاقل من سعر التكلفة بعد انتشار فيروس كرونا وتوقف الإنتاج العالمي وحركة التبادل التجاري.

مستويات تسعر شركة أرامكو

أعلنت الوكالات الاقتصادية العالمية اعتزام شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، رفع أسعار البترول والمنتجات البترولية في شهر مارس 2022، وذلك بعد ارتفاع سعر البرميل لما يزيد عن 90 دولار بما يؤثر على السعر المحلي والعالمي للإنتاج، وبذلك يتم ارتفاع البنزين وعدد من المنتجات والمحروقات الأخرى بنسب متفاوتة طبقا لتلك الزيادة.

أسعار البترول الجديدة في فبراير 2022

تعتزم الشركة رفع الأسعار كالتالي:

سعر الخام العربي الخفيف لآسيا يرتفع بمقدار 0.6 دولار للبرميل.

يكون سعر البرميل أعلى بحوالي 2.8 دولار للبرميل أعلى من سلطة نفط عمان ودبي.

يرتفع سعر النفط السعودي بمقدار 0.3 دولار إلى 0.7 دولار للبرميل، حسب وكالة إنترفاكس الأمريكية.

تكون الأسعار لدول شمال غرب أوروبا أعلى بمقدار 0.7 دولار إلى 2.3 دولار للبرميل.

يرتفع سعر النفط في أمريكا بمقدار 0.3 دولار للبرميل.

بينما يكون الارتفاع في دول حوض البحر الأبيض المتوسط بقيمة 0.9 دولار إلى 1.8 دولار للبرميل.

أسعار البنزين في السعودية في يناير 2022