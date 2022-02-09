أمريكا تصادر 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة…

وكالات – أعلنت وزارة العدل الأمريكية، صباح الثلاثاء، أنها صادرت أكثر من 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة المزعومة المرتبطة باختراق Bitfinex لعام 2016.

وكجزء من العملية، احتجزت السلطات زوجين من نيويورك بتهمة التخطيط لغسل البضائع الرقمية.

وقالت ليزا موناكو، نائبة المدعي العام، في بيان إنها تمثل أكبر مصادرة مالية للوكالة على الإطلاق.

وقال المسؤولون إنهم اعتقلوا إيليا ليشتنشتاين، 34 عامًا، وزوجته، هيذر مورجان، 31 عامًا.

ومن المقرر أن يمثل الزوجان أول جلسة أمام محكمة فيدرالية في وقت لاحق من اليوم.

و لم يكن التمثيل القانوني للزوجين واضحًا على الفور.

وتتهم السلطات الزوج بمحاولة غسل عائدات 119754 من البيتكوين التي سُرقت من منصة Bitfinex بعد أن اخترق أحد المتطفلين أنظمة المنصة، وبدأ أكثر من 2000 معاملة غير مصرح بها.

ويزعم المدعون أن المعاملات أرسلت عملة البيتكوين المسروقة إلى محفظة ليشتنشتاين الرقمية.

وقال المسؤولون إنهم تمكنوا من الاستيلاء على أكثر من 94000 عملة بيتكوين، والتي بلغت قيمتها حوالي 3.6 مليار دولار في وقت المصادرة.

إجمالاً، تقدر قيمة إجمالي عملة البيتكوين المسروقة حاليًا بحوالي 4.5 مليار دولار، وفقًا للوكالة.