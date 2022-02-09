الارشيف / مال وأعمال

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع زيادة الطلب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

وكالات – استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بمخاوف التضخم المتزايدة والتوتر بين روسيا وأوكرانيا، غير أن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية حدت من المكاسب.

predco_adv_2021

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1822.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير في وقت سابق بالجلسة عند 1824.41 دولار.

Edita2021

وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا طفيفا لتسجل 1821.20 دولار قبل بيانات التضخم الأميركية المنتظر صدورها يوم الخميس.

ويشير استطلاع أجرته إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي من المتوقع أن يرتفع 7.3% على أساس سنوي في يناير بعد أن أذكت بيانات قوية بشأن سوق العمل الأسبوع الماضي مخاوف التضخم.

FNG2021

والذهب حساس جدا لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

كما تعزز معدلات الفائدة المرتفعة الدولار، مما يضغط على المعدن النفيس المسعّر بالدولار الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3%.

ووصل عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة 0.55% إلى 23.10 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين 1.1% إلى 1031.11 دولار والبلاديوم 0.2% إلى 2266.63 دولار.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع زيادة الطلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا