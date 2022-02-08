السعودية تستهدف جذب استثمارات أجنبية تفوق 100 مليار دولار…

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العربية دوت نت – أكد وكيل وزارة الاستثمار السعودية، الدكتور سعد الشهراني، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أطلقت 40 مبادرة لدعم الإصلاحات التشريعية في بيئة الاستثمار في المملكة.
وأفاد الشهراني في مقابلة مع “العربية” على هامش منتدى استثمر في السعودية الذي عُقد أمس في إكسبو دبي، أن هذه الإصلاحات تأتي بهدف جذب استثمارات أجنبية إلى المملكة تتجاوز 100 مليار دولار أو 388 مليار ريال بحلول 2030.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية السعودية للاستثمار تستهدف جعل المملكة واحدة من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم، وخفض البطالة لأقل من 7%، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول 2030.
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