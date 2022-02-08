العجز التجاري الأمريكي يرتفع في 2021 لأعلى مستوى على الإطلاق

– اتسع العجز التجاري الأمريكي في ديسمبر مع ارتفاع الواردات، ليسجل في 2021 بأكمله أكبر مستوى على الإطلاق. وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري ارتفع 1.8% إلى 80.7 مليار دولار في ديسمبر. وتم تعديل بيانات نوفمبر بالخفض ليبلغ العجز 79.3 مليار دولار، بدلا من 80.2 مليار دولار في البيانات السابقة. كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في مسح أجرته عجزا قدره 83 مليار دولار. وقفز العجز 27% في 2021 بأكمله إلى 859.1 مليار دولار، وذلك أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وجاء مقارنة مع عجز بلغ 676.7 مليار دولار في 2020.

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