وكيل وزارة الكهرباء: نعمل مع 3 شركات عالمية لتصنيع…

إسلام فضل _ قال الدكتور أحمد مهينة وكيل وزارة الكهرباء، إن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية مع 3 شركات دولية لتصينع الهيدروجين الأخضر وتصديرة للخارج.

وأضاف مهينة خلال مؤتمر ” الطاقة المتجددة.. تصنع المستقبل “، أن مصر تخطط التوسع في ذلك القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلي أن الدولة تسعي للتوسع أيضاً في مجال السيارات الكهربائية التي يتم شحنها عن طريق الطاقة المتجددة.

وذكر أن وزارة الكهرباء تعمل حاليًا على تحليه مياه البحر، حيث تستهدف تحليه 6 مليون متر مكعب، موضحًا أن الوزارة تعمل علي تحلية تلك الكمية عن طريق الطاقة المتجددة بدلًا من السولار.

وأكد أن وزارة الكهرباء بدأت منذ 2014 في إطلاق عدة قوانين تحفز القطاع الخاص لمشاركة الحكومة في عدة مشروعات طاقة متجددة تدعم الاقتصاد المصري عن طريق تصدير الفائض إلي الخارج.

ولفت إلي أن مصر قبل عام 2014 كان لديها عجز بنسبة 25% في الكهرباء، ولكن تم تحويل ذلك الأن إلي فائض بسبب التوسع في كافة مشروعات الطاقة المتجددة.