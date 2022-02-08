وزيرة التجارة تبحث مع السفير الروسي إيجاد حل عاجل للإفراج عن…

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، لبحث آخر التطورات والمستجدات الخاصة بقرار الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك بايقاف شحنات برتقال مصرية موجهة للسوق الروسي.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية متمثلة في المكتب التجاري المصري بالعاصمة الروسية موسكو والحجر الزراعي المصري تجري حالياً اتصالات مكثفة مع الجانب الروسي لحل المشكلة.

وأضافت جامع أن الحكومة المصرية حريصة على تصدير منتجات مطابقة للمواصفات العالمية ومعتمدة بالجهات الروسية المعنية خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير البرتقال باجمالي صادرات يصل الى حوالى 2 مليون طن سنوياً، لافتةً الى أنه يتم تصدير البرتقال المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول.

ونوهت الوزيرة إلى أن السوق الروسي يعد احد اهم الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالمياً حيث بلغ اجمالي الصادرات المصرية لروسيا العام الماضي نحو 489 مليون دولار مقارنة بنحو 416 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 17.5%.

وأشارت جامع إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخماً اقتصادياً غير مسبوق بين القاهرة وموسكو يرتكز على الزيادة المضطردة في معدلات التبادل التجاري سنوياً ومفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي بالاضافة الى مشروع انشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وقالت الوزيرة أن وفد حكومي مصري سيقوم بزيارة لدولة روسيا الشهر الجاري للتحضير للمشاركة المصرية بمؤتمر سانبطرسبرج والذي سيعقد خلال شهر يونيو المقبل، مشيرةً إلى أن مصر ستشارك بفعاليات المنتدى بجناح متميز يعكس انجازات الدولة المصرية وذلك باعتبارها ضيف شرف المنتدى.

وأضافت جامع أن اللقاء تناول ايضاً التحضير لعقد اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني خلال النصف الثاني من الشهر المقبل بمشاركة وزيرا التجارة في البلدين.

ومن جانبه أكد جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، أن روسيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية راسخة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، لافتاً إلى أن الجانب الروسي يتطلع لتعزيز اطر التعاون المشترك مع مصر خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القبادة السياسية في البلدين للمضي قدماً في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة

وقال أن السفارة الروسية بالقاهرة تتابع باهتمام بالغ تطورات وقف شحنات البرتقال المصرية بالموانئ الروسية ، لافتاً إلى أن السفارة قامت بالتنسيق مع السلطات الروسية المعنية لايلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

شارك في اللقاء وقد التجاري الروسي بالقاهرة إلى جانب المستشار تجاري هيثم عبد الغني نائب مدير إدارة شئون اوروبا بالتمثيل التجاري.