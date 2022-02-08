تعليق جلسات البرلمان التركي لمدة أسبوع بعد إصابة 200 نائب…

قرر البرلمان التركي، الإثنين، تعليق جلساته لمدة أسبوع، إثر إصابة عدد كبير من أعضائه بفيروس كورونا، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

ووفق مصادر تركية، سجلت إصابة أكثر من 200 نائب في البرلمان التركي على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وكان البرلمان اتخذ خطوة مماثلة في العشرين من يناير الماضي لذات السبب، ولمدة استمرت حينها 10 أيام.

وتحتل تركيا المركز السابع عالميا من حيث عدد إصابات “كوفيد 19″، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

وسجلت تركيا حتى الآن أكثر من 12 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما توفي من جراء الوباء أكثر من 88 ألف شخص.

والسبت أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إصابته بالمرض، وكتب على “تويتر”: “بعد الشعور بأعراض خفيفة ثبتت إصابتي وزوجتي بفيروس كورونا. لحسن الحظ العدوى خفيفة وعلمنا أنها ناجمة عن المتحور أوميكرون”.

وأضاف أردوغان: “سنواصل القيام بواجباتنا وبعملنا من المنزل. نتمنى أن تتوجهوا بالدعاء من أجلنا”.

وكان الرئيس التركي قد تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ”كوفيد 19″ في يونيو الماضي.