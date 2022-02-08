رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الاستراتيجية استعدادا…

دوت الخليج – جدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمتابعة الدورية لمدى توافر مختلف السلع الاستراتيجية بالأسواق، والاطمئنان على تواجد أرصدة منها تكفى لفترات أطول، وذلك بما يلبي احتياجات المواطنين من تلك السلع.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور على المصيلحى، جهود الوزارة المبذولة في إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا ما يتم تنفيذه من خطوات واستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأشار إلى الاجتماعات واللقاءات المستمرة مع المختصين في هذا المجال، ومنهم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، والموردين والمنتجين والمصنعين.

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات شهدت تأكيد المختصين توافر السلع وكذا خامات الإنتاج اللازمة للسلع المختلفة، وخاصة التي يحتاج إليها المواطنون في شهر رمضان المبارك.

من ناحية أخرى، تناول وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة فيما يتعلق بموسم توريد القمح لهذا العام.

وأشار إلى أنه من المستهدف أن نستقبل 4 ملايين طن قمح هذا العام، وذلك ‏بمختلف الصوامع والشون المطورة والهناجر التابعة لشركات الصوامع ‏والمطاحن.

كما نوه المصيلحي في هذا الصدد بما تم اتخاذه من إجراءات لتسهيل عمليات التوريد ‏علي المزارعين، منها زيادة نقاط استقبال الاقماح بالمحافظات والأماكن الأكثر زراعة له.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى آخر المستجدات الخاصة بتنقية كشوف المستفيدين من الدعم، سواء السلع التموينية، أو الخبز، مؤكدا سعى جميع أجهزة الدولة المعنية لوصول الدعم لمستحقيه.