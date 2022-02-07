- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية”.
وأضاف: “لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال”.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الثقة في اللاعبين والجهاز الفني “لم تهتز”، مضيفًا: “فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله”.
وكان المنتخب الوطني لكرة القدم قد خسر أمام المنتخب السنغالي بركلات الترجيح في نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها الكاميرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يحيي لاعبي المنتخب الوطني: شرفتم بلدكم وكسبتم احترام… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.