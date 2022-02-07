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بوليفيا تعلن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي

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وكالات – أعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي اليوم الأحد عن اكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة من الغاز الطبيعي جنوبي بلاده.

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وكتب رئيس الدولة على صفحته في “تويتر”: “نبلغ بوليفيا أن أعمال التنقيب التي بدأناها العام الماضي أسفرت عن نتائج، فقد اكتشفنا احتياطيات من الغاز الطبيعي في حقل مارجريتا هواكايا، الواقع بين إدارتي تاريخا وتشوكيساكا، بإمكانية إنتاج تبلغ 3 ملايين متر مكعب يوميا”.

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من جانبها أعلنت شركة النفط والغاز البوليفية “واي بي أف بي” أن بئر “مارجريتا 10” الجديدة ستكون أكبر حقل غاز في البلاد.

ومن المتوقع أن يحقق الإنتاج من هذه البئر عائدات للدولة تقدر بما يزيد عن 260 مليون دولار في السنة.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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