ما المتوقع للأسواق هذا الأسبوع بعد بيانات التضخم الجديدة في…

سي إن بي سي- بعد تقرير الوظائف القوي المفاجئ لشهر يناير في أمريكا، يتأرجح التركيز على تضخم المستهلك هذا الأسبوع وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لخطة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

ووفقًا لتقرير الجمعة، أضاف الاقتصاد الأمريكي 467 ألف وظيفة في يناير، وهو ما أربك الاقتصاديين في وول ستريت، حيث توقع بعضهم رقمًا سلبيًا بسبب تأثير متغير أوميكرون على القوة العاملة.

وكان التقرير مذهلاً أيضًا من نواحٍ أخرى، كما تم تعديل قوائم الرواتب صعودًا بمقدار 709 ألف وظيفة في نوفمبر وديسمبر، ونمت الأجور بمعدل حار قدره 5.7% على أساس سنوي في يناير.

وبدأ المتداولون في سوق العقود الآجلة في تسعير ست زيادات في أسعار الفائدة لهذا العام، بينما يتوقع العديد من الاقتصاديين أربعة أو خمسة ارتفاعات.

وتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس، وصدر مسح ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان يوم الجمعة.

وهناك أيضًا العشرات من الأرباح في الأسبوع المقبل، بما في ذلك Pfizer و Amgen. وتقارير والت ديزني و Coca-Cola و PepsiCo و Kellogg.

وقد نحصل على بعض التحسن المتسلسل في قراءات التضخم.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي بنسبة 0.4% انخفاضًا من 0.5% في ديسمبر.

لكن هذه القراءة ستكون حادة بنسبة 7.2% على أساس سنوي.

وعلى الرغم من القفزة الحادة في عائدات السندات ، أغلقت الأسهم يوم الجمعة مع مكاسب هذا الأسبوع.

وتخللت التقلبات الكبيرة التداولات الأسبوع الماضي، وكانت بعض الأسماء الفردية شديدة التقلب.

وتراجعت Meta Platforms بأكثر من 26% في يوم واحد وسط خيبة أمل في الأرباح ، كما خسر PayPal أيضًا ما يقرب من 25% في جلسة واحدة بعد إصدار توجيه ضعيف.

و قفز سهم أمازون 13.5% يوم الجمعة بعد أرباحه.

يُذكر أيضًا أن هذا النوع من التقلبات في الأسماء الفردية يسلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في أسهم النمو التكنولوجي الكبرى التي تعد من بين أكبر الأسماء في S&P 500.

وقال محللون إنه من الصعب للغاية على المستثمرين الذين لم يعرفوا سوى كيفية جني الأموال لمدة 15 عامًا متتالية من خلال امتلاك أسهم النمو أن يغيروا نظرتهم إلى العالم، بالإضافة إلى أن التقلبات التي شهدناها حول الأرباح في بعض هذه الأسماء ليست مفاجأة ، لكنها تفاقمت في اقتصاد من المرجح أن ينمو إلى الشمال بنسبة 4%.

إلى جانب توقعات بأن يكون أداء الأسهم الدورية والقيمة أفضل من أداء أسماء النمو في بيئة تضخمية يقوم فيها البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5% في الأسبوع الماضي، ليغلق عند 4500، وهو مستوى فني رئيسيي.

وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4% خلال الأسبوع.

ومؤشر ناسداك الآن أدنى بنسبة 13% عن أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكان قطاع الطاقة هو الأفضل لهذا الأسبوع ، بارتفاع ما يقرب من 5% ، تليها الأسهم التقديرية للمستهلكين، بارتفاع أقل بقليل من 4%.

وارتفعت المالية بنسبة 3.5%، وارتفعت التكنولوجيا بنحو 1%.

ما المتوقع لهذا الأسبوع؟

ويمكن أن تظل الأسواق متقلبة هذا الأسبوع. وشهدت العائدات تحركًا كبيرًا على خلفية التعليقات المتشددة من البنوك المركزية الأوروبية والبريطانية الأسبوع الماضي. وتم تمديد هذه الخطوة أكثر، بعد تقرير الوظائف يوم الجمعة.

ويتوقع المحللون استمرار التقلبات، والتي رأيناها جميعًا في الأسهم الفردية في الأسبوع الماضي، يمكن أن تكون في الاتجاه الصعودي والهبوط ، كل ذلك في الفترة التي تسبق اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في 15 مارس.

وقفزت عوائد السندات لـ10 سنوات في الولايات المتحدة، والذي يؤثر على الرهون العقارية والقروض الأخرى، إلى 1.93% يوم الجمعة.