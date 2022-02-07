جدة - نرمين السيد - قال جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد، إن روسيا قامت بتعزيز قدرتها على الصمود ضد العقوبات الغربية، أكثر مما فعل الاتحاد الأوروبى؛ لتعزيز قدرته على التعامل مع التخفيضات المحتملة لإمدادات الغاز.





ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوريل قوله "فى السنوات الأخيرة، عززت روسيا قدرتها على الصمود ضد العقوبات الاقتصادية، من خلال زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، أكثر مما فعلناه لتعزيز قدرتنا على مواجهة الانقطاعات المحتملة فى إمدادات الغاز". وتابع بوريل على مدونته الشخصية "يجب أن نفكر على وجه السرعة فى تطوير احتياطيات الغاز الاستراتيجية للاتحاد الأوروبى وإمكانية الشراء المشترك للغاز، كما اقترحت المفوضية الأوروبية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوريل: روسيا استعدت بشكل أفضل للعقوبات التى يفرضها الغرب بشأن الغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.