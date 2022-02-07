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السيسي يستقبل رئيس جمهورية جيبوتي بمطار القاهرة

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دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمطار القاهرة، رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله.

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وبحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فإن الرئيسين السيسي وجيله سيعقدان، غدا في قصر الاتحادية، مباحثات قمة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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