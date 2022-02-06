ملف.. مصدرون يرحبون بخفض مقابل السداد المعجل لأعباء…

شاهندة إبراهيم وإسلام سالم _ رحب عدد من كبار الصناع والمصدرين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية قبل أيام قليلة، والمتعلقة بخفض نسبة السداد المعجل لبرنامج رد أعباء الصادرات من 15 إلى 8%، إضافة إلى الموافقة على تقديم مقترح بعدم تحميل الضريبة العقارية على بعض قطاعات الصناعة، مطالبين في الوقت نفسه بزيادة الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي والتي تساهم في رفع الأعباء المالية عن كاهل عن الصناع والمصدرين لتحقيق التنمية المأمولة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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