الصين: تمديد الرسوم الأمريكية على منتجات الطاقة الشمسية يضر…

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قالت وزارة التجارة الصينية أمس السبت إن تمديد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية يشوه التجارة الدولية ويعوق تطوير طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات.
ومدد الرئيس جو بايدن يوم الجمعة التعريفات التي كانت سائدة في عهد ترامب على معدات الطاقة الشمسية المستوردة لمدة أربع سنوات، على الرغم من أنه خفف الشروط لاستبعاد الألواح الثنائية التي تولد الطاقة من كلا الجانبين، والتي تهيمن على المشاريع الأمريكية الكبيرة.
فرض دونالد ترامب التعريفات الجمركية على واردات الطاقة الشمسية في عام 2018، باستخدام السلطة بموجب القسم 201 من قانون التجارة لعام 1974. وبدأت الرسوم بنسبة 30% وانخفضت إلى 15%.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: “أصرت حكومة الولايات المتحدة على تمديد إجراءات القسم 201 على الرغم من المعارضة القوية من الأطراف ذات الصلة في الداخل والخارج، وهي لا تؤثر فقط في التنمية الصحية للصناعة المحلية في الولايات المتحدة، ولكنها أيضًا تشوه النظام الطبيعي للتجارة الدولية في الخلايا الكهروضوئية باعتبارها منتجًا جديدًا للطاقة “.
وأعربت الصين عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة “إجراءات ملموسة” لتسهيل التجارة الحرة في منتجات الطاقة الجديدة و”المساهمة في التنمية العالمية لاقتصاد منخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري”.
وبدافع من الحمائية المتزايدة في الخارج وكذلك الطلب المحلي المتزايد، ركز مصنعو الطاقة الشمسية في الصين بشكل متزايد على السوق المحلية.
وارتفعت الطاقة الشمسية في الصين بمقدار قياسي بلغ 54.9 جيجاوات العام الماضي إلى 306.6 جيجاوات. وتهدف إلى أن يصل إجمالي قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 جيجاوات بنهاية العقد من 635 جيجاوات في نهاية العام الماضي.
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