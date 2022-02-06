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أشرف الجزايرلي: خفض خصم السداد المعجل يعطي المصنعين جزءا من…

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إسلام سالم _ قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، والمدير التنفيذي لشركة يونيليفر مشرق، إن المبادرة الحكومية الجديدة التي أعلنت عنها وزارتا المالية والتجارة والصناعة، بخفض نسبة خصم السداد المعجل إلى 8% بدلًا من 15%، تعطي المصنعين جزءًا من مستحقاتهم التي تعد متأخرة بالفعل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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