مدير الجمعية الطبية العالمية يدعو لفرض التطعيم الإلزامي ضد…

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تاس – دعا مدير الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريخ، لفرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا على الأشخاص البالغين، وذلك بحلول نهاية عام 2023.
وقال في حديثه لصحيفة “Rheinische Post”، اليوم السبت: “يبدو لي أن التطعيم الإلزامي من سن 18 عاما لمدة عامين هو الأكثر منطقية”.
وقدمت مجموعة من ممثلي الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم في ألمانيا مشروع قرار ينص على مطلب التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والمقيمين في ألمانيا بشكل دائم، ويجب أن يكون ساري المفعول حتى 31 ديسمبر عام 2023.
وعلى كل مقيم في ألمانيا أن يتلقى ثلاثة جرعات. وسيواجه الأشخاص الذين يفشلون في تقديم الدليل على ذلك غرامات مالية.
ويرى المبادرون أن هذه الخطوة ستسمح بتحقيق مستوى عال من مناعة القطيع قبل الشتاء المقبل من أجل الاستعداد للموجة المحتملة التالية من فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان.
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