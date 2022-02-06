وزير البترول يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء مراكز تحويل السيارات

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أول اجتماع لشركات تموين وخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعى كوقود، بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تناول خلاله ما تحقق فى برنامج الوزارة لتعظيم الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتى تقدم خدمة حضارية ومميزة للمواطنين.





وأوضح الملا - فى تصريح اليوم الأحد - أن عقد الاجتماع الأول بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتى تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتقال التدريجى للعاصمة، التى تعكس الشكل الحضارى للجمهورية الجديدة لتبنى دولة متكاملة تتميز بالحداثة والتطور والتحول الرقمى فى كافة قطاعاتها على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لرؤية التنمية المستدامة "مصر 2030".

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المحطات الجديدة المتبقى تنفيذها ضمن خطة الألف محطة والإسراع بتنفيذها، وقال الملا إن خطة الانتشار حققت حتى الآن حوالى 600 محطة منها، وأنه جارى الانتهاء من حوالى 250 محطة حالياً، بالإضافة إلى 150 جارى استكمال تصريحاتها.

ووجه الوزير بالإسراع فى الانتهاء من إنشاء مراكز تحويل السيارات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز والتى زادت أعداد المستفيدين بها لتصل إلى 500 ألف سيارة حتى الآن.

من جانبه، أشار المهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر إلى قيامها بتوصيل الغاز الطبيعى لمعظم المناطق بالعاصمة الإدارية، وأن نطاق الأعمال يشمل إنشاء محطة تخفيض الضغط والقياس إضافة الرائحة الرئيسية وغرف تخفيض الضغط الفرعية وعددها 40 غرفة وشبكات الصلب بأطوال 130 كيلومتر.

كما تتضمن الأعمال شبكات الضغط المتوسط وشبكات البولى إيثيلين منخفض الضغط بأطوال وصلت حتى الآن إلى 550 كيلومتر والتركيبات الخارجية للمبانى والوحدات السكنية، الحى الدبلوماسى، ومنطقة المستثمرين، والأبراج الصينية، والمنطقة الرئاسية، فيما تقوم الشركة الحديثة للغاز الطبيعى بتوصيل الشبكة الداخلية إلى الحى الحكومى.