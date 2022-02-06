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السعودية تحدد السعر الجديد للخام العربي الخفيف للولايات…

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– أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، السبت، أن المملكة، حددت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مارس إلى الولايات المتحدة عند 2.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي.

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حددت السعودية أكبر مصدري النفط بالعالم أيضا سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مارس إلى شمال غرب أوروبا بأقل من 0.10 دولار للبرميل لتسوية برنت.

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رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية التي تبيعها لآسيا في مارس مقابل فبراير تمشيا مع توقعات السوق.

أظهرت وثيقة تسعير اليوم السبت أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين لشهر مارس 60 سنتا للبرميل مقارنة بشهر فبراير بزيادة قدرها 2.80 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي.

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كان من المتوقع أن ترفع السعودية سعر مارس للخام الرئيسي 60 سنتا للبرميل وفقا لمسح أجرته لسبعة مصادر تكرير في أواخر يناير.

عكست زيادات الأسعار زيادة الطلب في آسيا وزيادة الهوامش للبنزين ووقود الطائرات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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