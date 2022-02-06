النمسا تعلن رسميا إلزامية لقاح كورونا للجميع

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أ ف ب – بدأت النمسا في سابقة بالاتحاد الأوروبي تطبيق إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع البالغين فوق سن 18 عاما تحت طائلة التعرض لغرامة كبيرة.
دخل القانون المُعتمد في 20 يناير في البرلمان، حيّز التنفيذ السبت، وهو نتيجة لعملية بدأت في نوفمبر لمواجهة تفشي الوباء.
وقررت الحكومة اختيار طريقة قاسية على رغم الانتقادات، في تباين عن شركائها الأوروبيين.
وندد مانويل كروتجارتنر، المناهض للقوانين الصحية في لينز شمال البلاد بالقرار، وقال “لا تتبعنا أي دولة أوروبية في جعل اللقاح إلزامياً”.
وبدأت في ألمانيا المجاورة مناقشة مشروع مماثل منذ 26 يناير في البوندستاغ، يدافع عنه المستشار الجديد أولاف شولتس، ولكنه تأخر بسبب انقسام الطبقة السياسية حوله.
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