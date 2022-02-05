ارتفاع أسعار البنزين والديزل في السودان

سبوتنيك نيوز _ أفاد شاهد من وكالة ، اليوم السبت، بارتفاع أسعار البنزين في السودان مسجلة قفزة بمقدار 46 جنيها ليصبح السعر 408 جنيهات (93 سنتا) للتر، في حين زادت أسعار الديزل بمقدار 44 جنيها لتصل إلى 390 جنيها للتر.

ويأتي ارتفاع أسعار الوقود، اليوم السبت، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعات متكررة العام الماضي حيث يستكمل السودان عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود، تهدف إلى اتباع الأسعار العالمية.

وقال موقع “باج نيوز” إن تكلفة الوقود المستورد من قبل الشركات الخاصة داخل مدينة بورتسودان بلغت (430) للتر البنزين و(410) للتر الجازولين.

وصرح مصدر مطلع للموقع ذاته بأن أسعار الوقود داخل الخرطوم ستكون أقل نسبيا من الولايات الأخرى نسبة لإمدادها من البترول المنتج محليا.

ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.