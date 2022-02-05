إنتاج النفط في ليبيا يتراجع إلى 100 ألف برميل يوميا بسبب سوء…

_ قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الجمعة إن إغلاق موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية أدى إلى انخفاض إنتاج النفط الليبي 100 ألف برميل يوميا، وذلك على خلفية عدم كفاية مرافق التخزين.

كانت المؤسسة قد قالت أمس الخميس إن سوء الأحوال الجوية اضطرها لوقف التصدير من ستة موانئ من بينها السدرة.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة إن إجمالي الإنتاج الليبي بلغ يوم الجمعة 1.1 مليون برميل يوميا.

وقالت المؤسسة إن التوقف في السدرة أجبر شركة الواحة للنفط التابعة لها على خفض الإنتاج 100 ألف برميل يوميا لأن 11 من 19 صهريج تخزين بالميناء خارج الخدمة.

وفي بيان، عزت المؤسسة مشكلات التخزين إلى قيود تعاقدية فرضها ديوان المحاسبة الليبي.

كانت المؤسسة قد قالت أيضا في السابق إن عدم وجود التمويل الكافي من الحكومة أثر على استمرار عملها، وهو ما أدى بالتبعية إلى كبح الإنتاج.