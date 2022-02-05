- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
_ قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الجمعة إن إغلاق موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية أدى إلى انخفاض إنتاج النفط الليبي 100 ألف برميل يوميا، وذلك على خلفية عدم كفاية مرافق التخزين.
كانت المؤسسة قد قالت أمس الخميس إن سوء الأحوال الجوية اضطرها لوقف التصدير من ستة موانئ من بينها السدرة.
وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة إن إجمالي الإنتاج الليبي بلغ يوم الجمعة 1.1 مليون برميل يوميا.
وقالت المؤسسة إن التوقف في السدرة أجبر شركة الواحة للنفط التابعة لها على خفض الإنتاج 100 ألف برميل يوميا لأن 11 من 19 صهريج تخزين بالميناء خارج الخدمة.
وفي بيان، عزت المؤسسة مشكلات التخزين إلى قيود تعاقدية فرضها ديوان المحاسبة الليبي.
كانت المؤسسة قد قالت أيضا في السابق إن عدم وجود التمويل الكافي من الحكومة أثر على استمرار عملها، وهو ما أدى بالتبعية إلى كبح الإنتاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنتاج النفط في ليبيا يتراجع إلى 100 ألف برميل يوميا بسبب سوء… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.