2.6 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد يناير…

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام، أفرجت عن مشمول 4 آلاف و184 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يناير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، وقطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 432 مليونًا و94 ألف جنيه ، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و264 مليونًا و702 ألف جنيه .

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر يناير الماضى، بتصدير مشمول 2022 بيانًا جمركيًا «صادر» بمختلف النظم الجمركية من خلال 5800 حاوية، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و555 مليونًا و 321 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية ، والبضائع العامة، منها: المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 129 ألف و556 جنيهًا .

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير الماضي، بلغت نحو 2 مليار و696 مليونًا و 796 ألف جنيه.