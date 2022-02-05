الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف تفوق التوقعات في يناير..…

وكالات _ أعلنت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الشهري عن التوظيف اليوم، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 467 ألف وظيفة في القطاع الخاص الشهر الماضي، وتوقع الخبراء إضافة 150 ألف وظيفة.

وسجل تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي إضافة 444 ألف وظيفة، وكان من المتوقع أن يضيف 150 ألف وظيفة فقط.

كذلك سجل معدل البطالة ارتفاعًا بنسبة 4% وتوقع الخبراء ثبوته عند 3.9% مثل القراءة السابقة.