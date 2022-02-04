جازبروم الروسية تبرم مع الصين صفقة غاز لمدة 30 عاما

– وافقت شركة جازبروم الروسية على عقد مدته 30 عاما لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالغاز الطبيعي من خط أنابيب جديد يربط الشرق الأقصى الروسي بشمال شرق الصين، حسبما قال مسؤول مطلع على الصفقة لرويترز اليوم الجمعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب سياسة الشركة، إن شحنات الغاز الأولى ستبدأ في التدفق في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام وستصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا بحلول عام 2026.

وأضاف المصدر أن الصفقة ستتم تسويتها باليورو.

ولم ترد جازبروم على طلب للتعليق.