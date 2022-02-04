عاجل.. مصر ترفع أسعار البنزين ربع جنيه للتر وتثبت السولار

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم الجمعة، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زادت أسعار الوقود بأنواعه 25 قرشا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وثبتت سعر السولار.
وذكر القرار أن أسعار البنزين 80 أوكتان ارتفعت إلى 7.25 جنيه للتر (0.4615 دولار) والبنزين 92 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر والبنزين 95 أوكتان إلى 9.50 جنيه للتر. وتم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.
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