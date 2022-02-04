أسعار البنزين في مصر 2022 وزارة البترول والثروة المعدنية تثبيت السولار وزيادة 25 قرش للبنزين

أسعار البنزين في مصر الآن، من أهم كلمات البحث عبر مؤشر البحث جوجل، فقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، عن زيادة جديدة في سعر البنزين 80 و92 و95 بمقدار 25 قرش عن السعر المتعامل عليه بالسابق، حيث أصدرت لجنة التسعير قرارها بزيادة السعر بناءً على المتغيرات الموجودة حالياً بالسعر العالمي، ومقارنة ذلك بالسعر المحلي ومتطلبات السوق المحلي، على أن يتم تطبيق القرار بدايةً من اليوم الجمعة الموافق 4 فبراير 2022 في تمام التاسعة صباحاً، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نتابع أهم الأخبار التي تهم المواطن بمختلف الدول، ونقدمها لمتابعينا من مصادرها الرسمية بالتفاصيل.

نوع الوقود سعر اللتر بنزين 80 7,75 جنيه للتر بنزين 92 8,50 جنيه للتر البنزين 95 9,50 جنيه للتر السولار ثابت عند 6,75 جنيه للتر

مراجعة سعر البنزين

تقوم لجنة التسعير بوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، بمراجعة سعر الوقود بمختلف أنواعه، بحيث تتم المراجعة كل ثلاثة شهور أي أربع مرات بالعام، ضمن خطة الدولة لرفع الدعم عن الوقود تدريجياً والتي قد بدأتها في 2019 ومستمرة حتي الآن، وخلال المراجعات التي تمت خلال العام الماضي، كانت الزيادة من نصيب البنزين دون سعر السولار الذي تم تثبيت سعره، ومع بداية عام 2022 حظي السولار بنفس الأهمية من حيث تثبيت سعره واتجهت الزيادة نحو سعر البنزين بأنواعه الثلاثة “80، 92، 95″، بحيث لا تتعدي نسبة الزيادة عن 10% كحد أقصي وكذالك خفض السعر، وهناك عوامل تتحكم في تغيير سعر الوقود بمصر بل والعالم سنوضحها خلال السطور التالية.

العوامل المؤثرة على أسعار البنزين في مصر

سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي.

متوسط سعر خام البرنت بالأسواق العالمية خلال الربع السابق لتحديد السعر المحلي.

حركة ونشاط الاقتصاد المحلي وتأثيره على النشاط الاقتصادي المحلي.

أسعار البترول العالمية وتأثيرها على السعر المحلي

يعتبر سعر برميل البترول عالمياً أحد أهم الأسباب التي تؤثر على سعر الوقود محلياً.

وقد شهدت أسعار البترول خلال الربع الأخير من عام 2021 وبدايات 2022 زيادة ملحوظة عالمياً.

مع توقعات باستمرار ارتفاع السعر ليتخطى حاجز 90 دولار للبرميل، بالتزامن مع تغيرات الجو وارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا ومتحور أومكرون.