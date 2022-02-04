طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 238 ألف

وكالات أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 يناير بلغت 238 ألف طلب، وهي أقل بقليل من التقديرات التي بلغت 245 ألف طلب، الرقم الذي يشكل أيضاً انخفاضاً عن مستوى الأسبوع السابق والذي بلغ 261 ألف طلب.

يختتم التقرير شهر يناير الصعب الذي فقد فيه ملايين الأمريكيين العمل بسبب تأثير كورونا، مع انخفاض الحالات بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين.

وارتفعت المطالبات بعد انخفاضها لفترة وجيزة إلى أقل من 200 ألف طلب في أوائل ديسمبر، حيث سجلت أدنى إجمالي لها منذ أكثر من 50 عاماً.