- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
– حذر ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الأربعاء، من أن أسعار النفط المرتفعة يمكن أن تؤخر جهود شركات الطيران لإعادة التوازن لقوائمها المالية التي ضعفت خلال جائحة كورونا.
وارتفعت أسعار النفط 66% منذ بداية هذا العام مع خروج الاقتصادات من حالة الانغلاق واستمرار عدم كفاية الإمدادات.
وقال والش لرويترز “أعتقد أن الأمر سيكون أشد صعوبة لكنني لا أرى أن بإمكان شركات الطيران تفادي ذلك. سيتعين عليها تعزيز ميزانياتها العمومية”.
وأضاف “سيستغرق الأمر وقتا بالنسبة لبعض شركات الطيران، وقد يتسبب ارتفاع أسعار النفط في إبطاء فترة التعافي”.
وأوضح أن نقص العمالة أيضا يمثل مصدر قلق وخطرا حقيقيا على الصناعة لأول مرة منذ عقود.
وعلى الجانب الإيجابي تزداد الحجوزات الآجلة وتمتد لمدة تصل إلى عام قادم مع رفع القيود التي كانت مفروضة على السفر.
وقال الرئيس السابق لشركة (آي.إيه.جي) المالكة للخطوط الجوية البريطانية لرويترز إن من المرجح أن تضيف شركات الطيران أعدادا كبيرة من المقاعد بعد أن رفعت الولايات المتحدة القيود على الدخول بسبب فيروس كورونا لكن الطلب القوي سيتغلب على أي مخاوف بخصوص السعة الزائدة عن الحاجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إياتا: ارتفاع أسعار النفط سيؤخر تخفيف ديون شركات الطيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.