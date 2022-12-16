مال وأعمال

بنك إنجلترا يرفع الفائدة.. تاسع زيادة هذا العام والأكبر منذ 2008
سعر قنطار القطن اليوم الخميس 15 ديسمبر.. الناس اتفاجئت منه
سعر قنطار القطن اليوم الخميس 15 ديسمبر.. الناس اتفاجئت منه
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس.. “بكام آخر الأسبوع”
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس.. “بكام آخر الأسبوع”
سعر الريال السعودي اليوم الخميس.. “بكام بعد قرار الفيدرالي”
سعر الريال السعودي اليوم الخميس.. “بكام بعد قرار الفيدرالي”
اسعار الزيت اليوم الخميس 15 ديسمبر.. الطن عامل مفاجأة
اسعار الزيت اليوم الخميس 15 ديسمبر.. الطن عامل مفاجأة