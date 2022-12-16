مال وأعمال

الخميس 15 ديسمبر 2022 04:35 مساءً

الخميس 15 ديسمبر 2022 04:35 مساءً 0 0

بنك إنجلترا يرفع الفائدة.. تاسع زيادة هذا العام والأكبر منذ 2008

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