انت الان تتابع خبر. شاهد بالصور حادث المنيا الأليم.. إصابة سائق الأتوبيس، أسماء وأعمار الوفيات والمصابين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استيقظ المصريين، اليوم الثلاثاء الموافق 19/72022، على خبر حادث المنيا الأليم الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين تترواح أعمارهم بين أطفال ومسنين، حيث اصطدم أتوبيس سوبر جيت بسيارة نقل ثقيلة على طريق أسيوط القاهرة الشرقي، أثناء عودته من محافظة سوهاج إلى محافظة القاهرة.

ومتابعة آخر أخبار حادث المنيا الأليم، نستعرض أسباب حادث المنيا الأليم، بعد التحريات الأولية عنه، كذلك مصير سائق الأتوبيس الذي صدم سيارة النقل من الخلف، وتفاصيل مصابي ووفيات حادث المنيا.

أسباب حادث المنيا وعن أسباب حادث المنيا، كشفت التحريات الأولية أن الأتوبيس السوبر جيت الذي ينقل المواطنين من محافظة سوهاج إلى القاهرة، صدم سيارة نقل ثقيلة من الخلف متوقفة على جانب الطريق بالقرب من قرية البرشا بمركز ملوى في المنيا لتغيير الإطارات، وأوضحت التحريات أن السرعة الزائدة للأتوبيس هي السبب الرئيسي الذي أدى إلى حادث المنيا.

وبالنسبة لمصير السائق المتسبب في حادث المنيا الأليم بسبب السرعة الزائدة، فقد صرح بأنه تم نقل السائق إلى مستشفى ملوي التخصصي مع المصابين.

وأضاف أن سائق الأتوبيس أصيب بكدمات وسحجات بسيطة، وبعد معالجة السائق تم نقله إلى قسم شرطة ملوي لاستكمال التحقيقات معه، لمعرفة ملابسات وأسباب حادث المنيا.

بلغ عدد وفيات حادث المنيا 25 مواطنا، أما المصابين فقد بلغ عددهم 35 مصابًا، وتتراوح أعمار الوفيات والمصابين بين أطفال في عمر الـ 11 عامًا، إلى مسنين وكبار في أعمال الستين والسبعين عامًا، وفيما يلي أسماء مصابي ووفيات حادث المنيا، كما أن هناك ضحايا ومصابين جار التعرف عليهم.

أسماء مصابي حادث المنيا بلغ عدد مصابي الحادث 35 مصابًا من بينهم أطفال وشباب ومسنين، وجاءت أسماء مصابي حادث المنيا كالآتي:

فرج فهمى 24 سنة من محافظة سوهاج. منى عبده على 55 سنة من محافظة أسيوط. عمر مصطفى محمود 20 سنة طالب من محافظة أسيوط. أحمد مختار محمد مندوب مبيعات 35 سنة من محافظة أسيوط. سارة نصحى عبد العليم 33 سنة. عامر يوسف سعد 65 سنة من محافظة أسيوط. ريمون ميلاد جاد 31 سنة من محافظة أسيوط. أمير عامر يوسف 35 سنة من محافظة أسيوط. مروة مصطفي أحمد 22 سنة من محافظة أسيوط. عبد الله أحمد جودة 11 سنة طالب. قطب حسين مصطفي 50 سنة مقاول من محافظة الجيزة. كريستين فهمى حبيب 25 سنة من محافظة أسيوط. محمد جمال توفيق 26 سنة. مينا أيمن صبحى 23 سنة طالب. محمد على إسماعيل 27 سنة من محافظة سوهاج. جمال عبد النبي عجمي 55 سنة. أمين محمد ماهر 19 سنة طالب. أحمد بلال شحاتة 15 سنة طالب. كيرلس وجيه صبحي طبيب 29 سنة. جون إسحاق سليمان 32 سنة. رحاب زايد طلبة 42 سنة. يوسف محمد عبد الخالق 21 سنة. عمر محمود عبد اللطيف 21 سنة. محمد هشام محمد 19 سنة. عاصم أسامة محمد 20 سنة. محمد أحمد دياب 20 سنة. حازم عبد الرحيم عبد التواب 29 سنة. حربي سعد تواضروس 71 سنة. عبد الله صلاح تونى 21 سنة. مصطفى أحمد عبد العال 64 سنة. يوسف قطب حسين 18 سنة. عماد ثروت فتحي 47 سنة.

أسماء وفيات حادث المنيا أما الوفيات فقد بلغ عددهم 25 متوفي من بينهم شباب وكبار السن، وجاءت أسماء وفيات حادث المنيا كالآتي:

محمود حمدي محمود 27 سنة طبيب بيطري من محافظة أسيوط. عمر أحمد محمود شلبي 37 سنة من محافظة سوهاج. أحمد بهاء عبد العزيز 35 سنة موظف من محافظة أسيوط. ليلى محمد مرعي 65 سنة من محافظة القاهرة.

موقع حادث المنيا وتجدر الإشارة إلى أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توجه على الفور إلى مكان الحادث للكشف عن التحريات الأولية عن حادث المنيا ومعرفة الأسباب والملابسات، ثم توجه المحافظ إلى مستشفى ملوي التخصصي لمتابعة الحالة الصحية للمصابين ومواساة أهالي الضحايا، وكان يرافق المحافظ كل من اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف.