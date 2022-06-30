انت الان تتابع خبر المذيعة شيماء جمال| الطب الشرعي يفجر مفاجأة في الجثمان.. “قبضوا على زوجها” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحت قضية المذيعة شيماء جمال، حديث الشارع المصري، بعد العثور عليها مقتولة داخل مزرعة في مزرعة بالبدرشين، وخلال الساعات الحالية، كشف مصدر بالطب الشرعي عن مفاجأة كبيرة، في واقعة مقتلها على يد زوجها بسبب خلافات أسرية.

المذيعة شيماء جمال

حيث فجر المصدر بالطب الشرعي مفاجأة، وهي أن الجثمان مسجل في دفتر الجثث المجهولة في مشرحة زينهم تحت رقم «181»، لحين ظهور نتيجة تحليل البصمة الوراثية “دي إن إيه”، والتأكد من أنه يخص المذيعة أم لسيدة أخرى.

الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل المذيعة شيماء جمال

حيث أوضح المصدر، أن الطب الشرعي لم يستطع التعرف على المذيعة شيماء جمال، وأنه عندما انتقل مساء يوم الإثنين الماضي إلى مزرعة بمنطقة البدرشين، بناء على قرار من جهات التحقيق، لاستخراج جثة مدفونة بتلك المزرعة، استخرج جثة سيدة لكن لم يستطع حينها التعرف على ملامحها أو عمرها بسبب حالة التعفن الرمي الكامل التي تعاني منها.

وبين أن الطب الشرعي نقل الجثة إلى مشرحة زينهم كي يتم إجراء الصفة التشريحية للجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وكذلك أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الطبي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للتعرف على هويتها، وتم تسجيله في دفتر المجهولين الخاص بمشرحة زينهم تحت رقم 181، لحين الانتهاء من التحليل.

ضبط الزوج في السويس

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على زوج المذيعة شيماء جمال وكان مختبئًا داخل شقة بمحافظة السويس، وجارِ عرض المتهم على النيابة العامة لمواجهته بما هو منسوب إليه من اتهام بقتل زوجته ودفن جثمانها داخل مزرعة استأجرها بمنطقة البدرشين.