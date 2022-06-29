انت الان تتابع خبر تعرف على غاز الكلورين المتسبب في إنفجار الأردن وخطورته على الأنسان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من الفزع والخوف سادت بين المواطنين في دولة الأردن أمس؛ بعد حادث إنفجار صهريج يحتوي على غاز الكلورين السام؛ أثناء نقله إلى سفينة بميناء العقبة لتصديره إلى الخارج.

غاز الكلورين السام

اسفر حادث إنفجار صهريج حتوي على غاز الكلورين السام بالأردن؛ عن مصرع 13 شخص؛ وإصابة ما يقرب من 260 أخرين بإصابات تنفسية؛ حيث هناك مخاوف من ظهور أضرار أخرى على المواطنين المصابين بسبب انتشار الغاز في الهواء؛ بالإضافة إلى تخوفات على محصول القمح المخزون في صوامع على بعد أمتار من الحادث.

وعقب الحادث والأضرار المتسبب فيها؛ ازداد البحث عن معلومات غازالكلورين السام المتسبب في الحادث وتتضمن المعلومات عنه ما يايلي:

غاز الكلورين: هو غاز أصفر مخضر له رائحة مميزة تشبه رائحة المادة المبيضة؛ وغير قابل للانفجار؛ إلا أنه يعزز الانفجار للمواد الأخري.

خطورته على الأنسان: يشكل خطورة على الأنسان في حال استنشاقه أو ملمسته للجلد تحديدًا في منقطة العين؛ وله خطورة على الجهاز التنفسي؛ ومن الممكن أن يصيب الرئتين.

أعراض غاز الكلورين على الشخص المصاب

أبرز أعراض غاز الكلورين تتمثل في: لسعال والبلغم والشعور بالاختناق وسيلان الأنف؛ وضيق التنفس وضيق الصدر؛وخشونة الصوت؛ الصداع ونقص الأكسجين وتوقف القلب