“ديلر” أسئلة امتحانات الثانوية في قبضة الأمن : طالب صاحب جروب واتساب

انت الان تتابع خبر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على طالب يمتلك جروب على تطبيق المحادثات الشهير واتساب ينشر عليه أسئلة وإجابات يدعي أنها تخص الثانوية العامة للعام الجاري 2022. والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وعثرت أجهزة الأمن بحوزة الطالب المتهم على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق مكاسب مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضبط وإفشال أي محاولة لنشر أسئلة أو إجابات تخص امتحانات الثانوية العامة وإلحاق الضرر بالمنظومة التعليمية.

ويواصل أبناء مصر من طلاب الثانوية العامة إجراء الامتحانات وسط ترقب شديد من الأهالي وهي الصورة المعتادة كل عام حيث نرى التوتر والقلق في عيون أولياء الأمور.